В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации после сильного ветра, который привел к падению деревьев и обрывам линий электропередачи, сообщил мэр города Александр Скрябин в Telegram-канале. Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по ЧС.

Сегодня на внеочередном заседании комиссии по ЧС принято решение о введении на территории города режима ЧС, — говорится в сообщении.

Число пострадавших из-за непогоды в Ростове-на-Дону выросло до 28 человек. В результате сильного ветра в городе зафиксировали падение более 1 тыс. деревьев, последствия 132 происшествий уже устранили, остальные работы продолжаются.

К ликвидации последствий стихии привлекли более 250 человек, аварийные бригады, спасателей и спецтехнику. Всего в городскую диспетчерскую службу поступило около 35 тыс. обращений от жителей.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за сильного ветра, ливней и гроз было нарушено энергоснабжение в 15 населенных пунктах и районах. Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что стихия привела к перебоям с водоснабжением.