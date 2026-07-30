Велосипедиста засосало под поезд в российском регионе Велосипедиста затянуло вихревыми потоками под поезд в Нижегородской области

Вихревые потоки воздуха от проходящего поезда затянули велосипедиста под состав на перегоне в Нижегородской области, сообщает СК России в МАКСе. Инцидент произошел между станциями Балахна и Правдинск Горьковской железной дороги.

В момент приближения поезда велосипедист был сбит с ног вихревыми потоками воздуха <...> и затянут к поезду, где получил смертельные травмы, — заявили в СК.

По предварительным данным, местный житель двигался на электровелосипеде вдоль железнодорожного полотна. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». В СК вновь напомнили, что даже малейшая ошибка на железнодорожных путях может стать фатальной.

Ранее в столичном дептрансе сообщили, что на Сокольнической линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. На восточном участке красной ветки были временно увеличены интервалы движения из-за человека на путях. Пассажиры отмечали, что поезда не ходили от станции «Сокольники» в сторону «Бульвара Рокоссовского».