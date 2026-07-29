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29 июля 2026 в 21:32

Три лошади и три пони погибли при пожаре в конюшне Нижегородской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Три пони и три лошади погибли при пожаре в конюшне в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Еще 69 лошадей удалось эвакуировать, уточнили в ведомстве.

Эвакуированы 69 лошадей. К сожалению, погибли три пони и три лошади, — говорится в сообщении.

Пожар в конюшне в Нижегородской области произошел 29 июля. На момент прибытия первых подразделений горело помещение сенохранилища, предварительная площадь возгорания оценивалась в 1,5 тыс. квадратных метров.

До этого в пресс-службе петербургского театра имени В. Ф. Комиссаржевской сообщили, что возгорание в здании на Итальянской улице привело к отмене вечернего показа «Месяца в деревне». Пожарные локализовали огонь на участке площадью 50 «квадратов». Купленные билеты на сорванный спектакль принимались к возврату в точках их первоначальной реализации.

Кроме того, два ребенка погибли в результате пожара в частном доме в Барнауле. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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