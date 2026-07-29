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29 июля 2026 в 22:02

Украина потеряла очередной истребитель

ВВС Украины заявили о потере F-16 после нештатной ситуации

F-16 F-16 Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Военно-воздушные силы Украины сообщили о потере истребителя F-16. По данным ведомства, причиной стала нештатная ситуация, возникшая на борту самолета.

Как уточнили в ВВС Украины, пилот успел катапультироваться. Информации о его состоянии не приводится.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удары авиабомбами по объектам ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Целями стали пункты управления и места временной дислокации украинских подразделений.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на правом берегу Днепра уничтожены пункты управления украинскими FPV-дронами. По его словам, расчеты БПЛА 49-й армии группировки войск «Днепр» обнаружили замаскированные позиции операторов беспилотников в лесополосах и разрушенных зданиях.

До этого Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли удары по военной инфраструктуре Украины. Под удар попали склады боеприпасов и топлива, объекты производства и хранения дальнобойных беспилотников.

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