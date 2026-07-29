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29 июля 2026 в 11:56

ВС РФ уничтожили пункты управления украинскими FPV-дронами

Сальдо сообщил об уничтожении позиций операторов FPV-дронов ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Пункты управления украинскими FPV-дронами уничтожены на правом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, расчеты БПЛА 49-й армии группировки войск «Днепр» обнаружили замаскированные позиции операторов беспилотников в лесополосах и разрушенных зданиях.

Бойцы проследили маршруты полета вражеских беспилотников и точно вычислили позиции операторов, — отметил Сальдо.

После подтверждения целей по ним нанесли удары FPV-дронами и квадрокоптерами со сбросами. В результате были уничтожены пункты управления, боеприпасы, оборудование, терминалы спутниковой связи Starlink, ретрансляторы и антенны.

Ранее Сальдо сообщил о гибели мирного жителя и ранении семи человек в результате атак украинских беспилотников. По его словам, повреждения получили жилые дома и инфраструктура в 16 населенных пунктах региона.Один из погибших был в автомобиле, по которому пришелся удар беспилотника в Великих Копанях.

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