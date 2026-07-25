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25 июля 2026 в 13:19

Сальдо заявил о гибели мирного жителя из-за атак ВСУ

Сальдо: один человек погиб и еще семь пострадали в результате атак ВСУ

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
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Один мирный житель погиб и еще семь человек пострадали в Херсонской области в результате атак украинских беспилотников за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Повреждения жилых домов и другой инфраструктуры зафиксированы в 16 населенных пунктах.

Сальдо отметил, что мужчина погиб в Великих Копанях в результате удара беспилотника по легковому автомобилю. В этом же населенном пункте пострадали мужчина и женщина. В Лазурном дроны нанесли удар по жилым домам, из-за чего ранение получил один мирный житель. Кроме того, атака беспилотника привела к ранению мирного жителя в Алешках.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по 10 муниципалитетам Луганской Народной Республики за сутки. По словам главы региона Леонида Пасечника, в ходе атаки по Сватову пострадали четыре человека, в том числе два ребенка.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские беспилотники атаковали Курск и Льгов, в результате чего пострадали как минимум три человека. По его словам, в Курске в результате ударов дронов повреждены четыре многоквартирных дома.

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