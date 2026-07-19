Три человека получили ранения после удара БПЛА по Курской области

Украинские беспилотники нанесли удары по Курску и Льгову, в результате чего пострадали как минимум три человека, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн на канале в мессенджере МАКС. В Курске дроны повредили четыре многоквартирных дома, во Льгове — автобус, магазин и остановку.

Среди пострадавших во Льгове оказались водитель автобуса, прохожий и гражданин Белоруссии, а в Курске была ранена женщина. На местах работают оперативные службы, жильцов поврежденных домов эвакуировали. Хинштейн сообщил, что ситуация находится под контролем, а данные о последствиях атаки уточняются.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в поселке Дубовое погиб мирный житель, а еще четверо пострадали, включая ребенка. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате ударов БПЛА по Подмосковью пострадал 61 человек. По его словам, девять из них находятся в тяжелом состоянии, еще 31 получил травмы средней тяжести.