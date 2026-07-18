ВСУ убили мужчину и покалечили ребенка в российском регионе Житель Белгородской области погиб после налета дронов ВСУ

Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в поселке Дубовое Белгородской области, а еще четверо пострадали, включая ребенка, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в МАКСе. Мужчина скончался на месте от полученных травм, уточнил он.

Во время очередной террористической атаки ВСУ в Белгородском округе один мирный житель погиб, четверо, среди которых ребенок, получили ранения, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, по уточненным данным, в результате ударов БПЛА по Подмосковью пострадал 61 человек. По его словам, девять из них находятся в тяжелом состоянии, еще 31 получил травмы средней тяжести.

Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что обломки сбитого украинского беспилотника упали на палубу судна на рейде в Финском заливе. Возгорания на борту не случилось.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за сутки от обстрелов ВСУ погиб один человек, еще восемь мирных жителей ранены. Удары наносились по Голой Пристани, Великим Копаням, Виноградову, Каховке и Алешкам.