Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 21:44

ВСУ убили мужчину и покалечили ребенка в российском регионе

Житель Белгородской области погиб после налета дронов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в поселке Дубовое Белгородской области, а еще четверо пострадали, включая ребенка, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в МАКСе. Мужчина скончался на месте от полученных травм, уточнил он.

Во время очередной террористической атаки ВСУ в Белгородском округе один мирный житель погиб, четверо, среди которых ребенок, получили ранения, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, по уточненным данным, в результате ударов БПЛА по Подмосковью пострадал 61 человек. По его словам, девять из них находятся в тяжелом состоянии, еще 31 получил травмы средней тяжести.

Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что обломки сбитого украинского беспилотника упали на палубу судна на рейде в Финском заливе. Возгорания на борту не случилось.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за сутки от обстрелов ВСУ погиб один человек, еще восемь мирных жителей ранены. Удары наносились по Голой Пристани, Великим Копаням, Виноградову, Каховке и Алешкам.

Регионы
Белгородская область
атаки БПЛА
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области
Умер телеведущий и журналист Сергей Шолохов
Стали известны последствия удара ВСУ по АЗС в Льгове
Атаки дронов ВСУ унесли жизни нескольких человек в ДНР
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке на склад в Котовске
Сильные дожди оставили дагестанские села без транспортной связи
У дела об убийстве с расчленением в Кудрово нашли новый след
Во Львове во время митинга прошли рейды ТЦК
ВСУ убили мужчину и покалечили ребенка в российском регионе
Появились новые подробности крушения вертолета на Кубани
Россия взяла четыре золота на Международной олимпиаде по химии в Ташкенте
В США объяснили, почему в Белом доме испугались новых санкций против России
«Зенит» обыграл «Спартак» по пенальти и завоевал Суперкубок России
Президент Венгрии подписал закон против самого себя
Wildberries отреагировал на сообщения о нарушениях при эвакуации
В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по мирным объектам
Финалистка «Миссис Москва — 2025» чуть не погибла во время съемки лягушки
Минобороны подсчитало уничтоженные над Россией БПЛА за день
В Wildberries рассказали о работе ПВЗ после атак на объекты компании
Слуцкий пригрозил Киеву после гибели российских семей
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.