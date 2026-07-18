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18 июля 2026 в 13:05

Власти раскрыли печальные последствия атаки ВСУ на российский регион

Сальдо: один человек погиб из-за атак ВСУ на Херсонщине

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Один человек погиб и восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По данным главы субъекта, атаки были зафиксированы в Голой Пристани, Великих Копанях, Виноградове, Каховке и Алешках.

Одна мирная жительница погибла, восемь человек пострадали из-за террористических ударов врага за минувшие сутки, — указал руководитель региона.

Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов назвал атаку ВСУ на склад маркетплейса Wildberries в Котовске самой масштабной и бесчеловечной в регионе. Он сообщил, что удар стал крупнейшим по числу примененных БПЛА, количеству пострадавших и уровню цинизма. Первышов отметил, что посетил пострадавших в областной больнице Тамбова.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели одного человека при атаке беспилотников на объекты в регионе. Он уточнил, что пациент из Электростали скончался от полученных травм, а всего пострадали 37 человек: восемь находятся в тяжелом состоянии, 23 — средней степени тяжести, еще пять — в удовлетворительном состоянии.

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Херсонская область
БПЛА
Владимир Сальдо
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