Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до 37 Воробьев: умер пострадавший при атаке беспилотников в Электростали

При атаке беспилотников на объекты в Московской области погиб один человек, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telgram-канале. По его словам, пациент из Электростали скончался от полученных травм. Всего, уточнил губернатор, пострадали 37 человек: восемь находятся в тяжелом состоянии, 23 — средней степени тяжести, еще пять — в удовлетворительном состоянии.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — отметил он.

Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также губернатор сообщил, что в Электростали обломки уничтоженного беспилотника упали на здание детского сада на улице Западной. Возгорание на площади 100 кв. метров ликвидировали, пострадавших среди детей и сотрудников учреждения нет.

Ранее сообщалось, что Wildberries временно убрал с продажи товары, находившиеся на атакованных беспилотниками логистических объектах в Тамбовской и Московской областях. При этом уточняется, что информацию о дальнейшей судьбе этих товаров маркетплейс предоставит позднее.