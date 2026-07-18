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18 июля 2026 в 12:57

«Масштабная и бесчеловечная»: Первышов высказался об атаке на Котовск

Первышов назвал атаку на склад Wildberries крупнейшей для Тамбовской области

Евгений Первышов Евгений Первышов Фото: Kremlin.ru
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Глава Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале назвал атаку Вооруженных сил Украины на склад маркетплейса Wildberries в Котовске самой масштабной и бесчеловечной в регионе. По его словам, удар стал крупнейшим по числу примененных БПЛА, количеству пострадавших и уровню цинизма.

Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму. Враг намеренно использовал в беспилотниках поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителям, — написал он.

Первышов сообщил, что посетил пострадавших, находящихся в областной больнице Тамбова. Трое из 25 человек были осмотрены и отпущены домой, остальные продолжают лечение в стационарах. Глава региона отметил, что среди пострадавших есть не только жители Тамбовской области.

Ранее сенатор от региона Алексей Кондратьев заявил, что Запад несет ответственность за удар по складу в Котовске, и для него в будущем наступит новый Нюрнбергский трибунал. По его словам, необходимо провести международное расследование в отношении ответственных за атаку.

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