Стало известно о последствиях падения обломков БПЛА в Финском заливе Падение обломков БПЛА на судно в Финском заливе обошлось без последствий

Обломки поврежденного беспилотника упали на палубу судна, находившегося на рейде в Финском заливе, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Возгорания не произошло.

Обломки поврежденного БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, возгорания не произошло. Данных о прочих инцидентах не поступало, — говорится в сообщении.

Ранее в авиадиспетчерских службах Евросоюза сообщили, что авиационные власти Финляндии ограничили полеты в районе над восточной частью Финского залива, который находится под управлением диспетчеров Хельсинки. Ограничения будут действовать ориентировочно до 09:00 мск.

До этого заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru заявил, что ВСУ могут запускать беспилотники по Ленинградской области из международных вод Финского залива. По его словам, контролировать и перераспределять воздушное пространство над этой акваторией сложно из-за близости России, Финляндии и Эстонии.