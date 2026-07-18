Финляндия ввела ограничения на полеты над Финским заливом Власти Финляндии ограничили полеты над Финским заливом ниже 18 км

Авиационные власти Финляндии ограничили полеты в районе над восточной частью Финского залива, который находится под управлением диспетчеров Хельсинки, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Ограничения будут действовать ориентировочно до 09:00 мск.

В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива временно ограничены полеты на высоте ниже 18 км, — рассказал собеседник агентства.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru заявил, что ВСУ могут запускать беспилотники по Ленинградской области из международных вод Финского залива. По его словам, контролировать и перераспределять воздушное пространство над этой акваторией сложно из-за близости России, Финляндии и Эстонии.

Между тем власти Финляндии создали под Хельсинки сеть из 5,5 тыс. бомбоубежищ, оборудованных бассейнами, саунами, церквями и другими объектами. Система укрытий построена по принципу двойного назначения — объекты используются в обычное время, но могут быть переоборудованы для защиты населения в случае чрезвычайных ситуаций.