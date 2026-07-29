Стало известно новое решение ФРС по базовой ставке

Федеральная резервная система США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5–3,75% годовых, сообщили в пресс-службе регулятора. Решение ФРС совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

Инфляция остается повышенной по сравнению с целевым показателем комитета (по открытым рынкам. — NEWS.ru) в 2%, что частично отражает шоки предложения, которые привели к росту цен в определенных секторах, включая энергетический, — сказано в сообщении.

На четырех предыдущих заседаниях американский регулятор также не менял процентную ставку. В ФРС отметили, что экономическая активность продолжает устойчиво расти, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, частично связанную с конфликтом на Ближнем Востоке.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев обращал внимание, что американский экономист Кевин Уорш на посту главы ФРС будет стараться усилить роль доллара на мировой арене. По его словам, это назначение уже вызвало реакцию на рынках, выразившуюся в падении цен на золото и другие драгоценные металлы. Этот экономист считается инфляционным «ястребом», который всегда выступал за активное вмешательство государства в кредитно-денежную политику.