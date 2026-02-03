Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 14:04

В Госдуме объяснили выдвижение Уорша на пост главы ФРС

Депутат Журавлев: во главе ФРС Уорш постарается усилить роль доллара в мире

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Американский экономист Кевин Уорш на посту главы Федеральной резервной системы США будет стараться усилить роль доллара на мировой арене, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, это назначение уже вызвало реакцию на рынках, выразившуюся в падении цен на золото и другие драгоценные металлы.

Мировые рынки уже отреагировали на назначение Уорша: обрушились цены на золото и прочие драгметаллы. Этот экономист считается инфляционным ястребом, который всегда выступал за активное вмешательство государства в кредитно-денежную политику. Многие отмечали, что роль доллара в мировой экономике постепенно снижается, и новый глава ФРС, вероятнее всего, будет стараться его усилить. Отсюда и снижение цены золота — его использовали в качестве замены американской валюте и долговым обязательствам. Между прочим, между РФ и КНР в 2025 году больше 99% расчетов уже было в рублях и юанях. Уорш будет стараться вернуть всех к Бреттон-Вудской системе, в основе которой американская валюта, — пояснил Журавлев.

Ранее аналитик Спартак Соболев заявил, что номинация Уорша на пост главы Федеральной резервной системы США привела к обвалу биржевых цен на золото и серебро. Среди факторов он также выделил массовую фиксацию прибыли, срабатывание стоп-заявок и резкое изменение рыночных ожиданий.

