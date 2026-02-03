Зимняя Олимпиада — 2026
Мужчину арестовали после секса с пылесосом

Orlando News: американца задержали за интим с пылесосом на глазах у соседей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жителя Флориды Кевина Дейла Вестерхолда арестовали после того, как он пытался заняться сексом с пылесосом на глазах у соседей, сообщает издание Orlando News. Инцидент произошел 22 января в городе Киссими.

Полиция прибыла на Грассендейл-стрит после вызова о мужчине, обнажающем половые органы. Соседи предоставили записи с камер наблюдения, на которых зафиксировано, как частично обнаженный Вестерхолд погружал половой орган в трубу бытового прибора. До этого на него уже жаловались за непристойное поведение в публичных местах.

После изучения доказательств, включая декабрьские записи с аналогичными действиями, суд выдал ордер на арест. 26 января Вестерхолда заключили под стражу. Его обвиняют в непристойном обнажении.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Мандура учительница родила ребенка от 13-летнего школьника. По версии следствия, педагог совратила мальчика в 2024 году и продолжала отношения с ним в 2025-м. При этом она обвинила ученика в изнасиловании. 33-летней женщине предъявили семь обвинений по четырем уголовным статьям.

