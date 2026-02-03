Мужчину арестовали после секса с пылесосом Orlando News: американца задержали за интим с пылесосом на глазах у соседей

Жителя Флориды Кевина Дейла Вестерхолда арестовали после того, как он пытался заняться сексом с пылесосом на глазах у соседей, сообщает издание Orlando News. Инцидент произошел 22 января в городе Киссими.

Полиция прибыла на Грассендейл-стрит после вызова о мужчине, обнажающем половые органы. Соседи предоставили записи с камер наблюдения, на которых зафиксировано, как частично обнаженный Вестерхолд погружал половой орган в трубу бытового прибора. До этого на него уже жаловались за непристойное поведение в публичных местах.

После изучения доказательств, включая декабрьские записи с аналогичными действиями, суд выдал ордер на арест. 26 января Вестерхолда заключили под стражу. Его обвиняют в непристойном обнажении.

