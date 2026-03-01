Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 11:06

Суд арестовал неудавшегося убийцу-подрывника из Фрязино

Обвиняемый в покушении на бизнесмена во Фрязино пробудет в СИЗО до 10 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд заключил под стражу 61-летнего Анатолия Молчана, обвиняемого в покушении на убийство бизнесмена во Фрязино и незаконном обороте взрывчатки, передает Telegram-канал «112». Фигурант резонансного дела останется под арестом до 10 апреля, пока продолжается сбор доказательной базы.

Преступление было совершено в ночь на 10 февраля, когда Молчан на почве личного конфликта заминировал автомобиль предпринимателя Сергея Щ. В результате детонации самодельного устройства произошел мощный взрыв, а водитель получил осколочное ранение. Следственный комитет подчеркнул общеопасный способ совершения покушения, настояв на самой строгой мере пресечения для подозреваемого.

Взрыв во Фрязино прогремел 10 февраля, инцидент случился на железнодорожном переезде. При детонации бомбы в автомобиле Nissan пострадал мужчина — он получил травму ноги, но остался жив. Бизнесмен заявил, что подозревает в покушении своих недоброжелателей.

Ранее некоторые из задержанных по делу о подготовке покушения на руководителя оборонного предприятия в Подмосковье признали свою вину в ходе следствия. Один из восьми фигурантов вызвался показать место, машину и метод монтажа самодельного взрывного устройства.

суды
аресты
Фрязино
взрывы
покушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран пустил ракеты в сторону европейской страны
Две женщины угодили в смертельную ловушку снега
МИД Ирана отреагировал на убийство верховного лидера Хаменеи
ВС России ударили по энергетике Украины
Востоковед объяснил, почему Тегеран больше не пойдет на компромиссы
«Распыляет силы»: политолог усомнился в серьезности ударов Ирана
Азербайджан эвакуировал из Ирана 10 саудовских дипломатов и итальянца
«Эпштейновские инстинкты»: Лавров о передаче ядерного оружия Украине
ЦАХАЛ показала на видео масштабный удар по Тегерану
Президент Ирана обратился к мусульманам всего мира из-за объявления войны
Тысячи россиян застряли на круизном лайнере в Дубае
Момент объявления гибели Хаменеи попал на видео
Раскрыто, сколько россиян не могут вернуться домой с Ближнего Востока
«Купол Донбасса» спас россиян от 171 террористической атаки Украины
Убийство Али Хаменеи: кто он такой, роль в ядерной программе, детали гибели
Демонстранты захватили здание американского генконсульства
Пезешкиан назвал месть за убийство Хаменеи законным правом Ирана
«Портал в ад»: Милонов прокомментировал вступивший в силу закон о вывесках
Стало известно число отмененных рейсов между РФ и ближневосточными странами
Пакистан нанес мощный удар по военной базе Афганистана
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.