Суд арестовал неудавшегося убийцу-подрывника из Фрязино Обвиняемый в покушении на бизнесмена во Фрязино пробудет в СИЗО до 10 апреля

Суд заключил под стражу 61-летнего Анатолия Молчана, обвиняемого в покушении на убийство бизнесмена во Фрязино и незаконном обороте взрывчатки, передает Telegram-канал «112». Фигурант резонансного дела останется под арестом до 10 апреля, пока продолжается сбор доказательной базы.

Преступление было совершено в ночь на 10 февраля, когда Молчан на почве личного конфликта заминировал автомобиль предпринимателя Сергея Щ. В результате детонации самодельного устройства произошел мощный взрыв, а водитель получил осколочное ранение. Следственный комитет подчеркнул общеопасный способ совершения покушения, настояв на самой строгой мере пресечения для подозреваемого.

Взрыв во Фрязино прогремел 10 февраля, инцидент случился на железнодорожном переезде. При детонации бомбы в автомобиле Nissan пострадал мужчина — он получил травму ноги, но остался жив. Бизнесмен заявил, что подозревает в покушении своих недоброжелателей.

Ранее некоторые из задержанных по делу о подготовке покушения на руководителя оборонного предприятия в Подмосковье признали свою вину в ходе следствия. Один из восьми фигурантов вызвался показать место, машину и метод монтажа самодельного взрывного устройства.