Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 11:53

Бывший генпрокурор рассказал, почему убийство Листьева так и не раскрыли

Скуратов: убийство Листьева так и не раскрыли из-за сопротивления причастных

Владислав Листьев Владислав Листьев Фото: Алексей Бойцов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Убийство журналиста Владислава Листьева, совершенное 1 марта 1995 года, так и не удалось раскрыть из-за сопротивления причастных к нему и заказного характера преступления, заявил бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов. По его мнению, также следствие изначально выбрало неверную тактику при расследовании, передает РИА Новости.

Это все же заказное убийство, совершенное в условиях неочевидности. Такие преступления легко не раскрываются, — рассказал Скуратов.

Также он указал на ошибочную тактику следствия и активное сопротивление со стороны тех, кто мог быть причастен к убийству. Бывший генпрокурор подчеркнул, что приостановка расследования вряд ли была достаточно обоснована.

Ранее Скуратов заявил, что олигарх Борис Березовский мог предотвратить убийство Листьева. По его словам, у олигарха были на это все шансы, однако он понял, что сделал ошибку, назначив журналиста на высокий пост в ОРТ, и они не сработались. По мнению Скуратова, чтобы создать себе алиби, Березовский накануне убийства уехал из России.

Россия
убийства
дела
журналисты
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран пустил ракеты в сторону европейской страны
Две женщины угодили в смертельную ловушку снега
МИД Ирана отреагировал на убийство верховного лидера Хаменеи
ВС России ударили по энергетике Украины
Востоковед объяснил, почему Тегеран больше не пойдет на компромиссы
«Распыляет силы»: политолог усомнился в серьезности ударов Ирана
Азербайджан эвакуировал из Ирана 10 саудовских дипломатов и итальянца
«Эпштейновские инстинкты»: Лавров о передаче ядерного оружия Украине
ЦАХАЛ показала на видео масштабный удар по Тегерану
Президент Ирана обратился к мусульманам всего мира из-за объявления войны
Тысячи россиян застряли на круизном лайнере в Дубае
Момент объявления гибели Хаменеи попал на видео
Раскрыто, сколько россиян не могут вернуться домой с Ближнего Востока
«Купол Донбасса» спас россиян от 171 террористической атаки Украины
Убийство Али Хаменеи: кто он такой, роль в ядерной программе, детали гибели
Демонстранты захватили здание американского генконсульства
Пезешкиан назвал месть за убийство Хаменеи законным правом Ирана
«Портал в ад»: Милонов прокомментировал вступивший в силу закон о вывесках
Стало известно число отмененных рейсов между РФ и ближневосточными странами
Пакистан нанес мощный удар по военной базе Афганистана
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.