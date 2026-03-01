Бывший генпрокурор рассказал, почему убийство Листьева так и не раскрыли

Убийство журналиста Владислава Листьева, совершенное 1 марта 1995 года, так и не удалось раскрыть из-за сопротивления причастных к нему и заказного характера преступления, заявил бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов. По его мнению, также следствие изначально выбрало неверную тактику при расследовании, передает РИА Новости.

Это все же заказное убийство, совершенное в условиях неочевидности. Такие преступления легко не раскрываются, — рассказал Скуратов.

Также он указал на ошибочную тактику следствия и активное сопротивление со стороны тех, кто мог быть причастен к убийству. Бывший генпрокурор подчеркнул, что приостановка расследования вряд ли была достаточно обоснована.

Ранее Скуратов заявил, что олигарх Борис Березовский мог предотвратить убийство Листьева. По его словам, у олигарха были на это все шансы, однако он понял, что сделал ошибку, назначив журналиста на высокий пост в ОРТ, и они не сработались. По мнению Скуратова, чтобы создать себе алиби, Березовский накануне убийства уехал из России.