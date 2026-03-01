Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 13:17

«Ценой жизни»: Москалькова сообщила о спасении граждан Украины бойцами СВО

Москалькова: военные ВС России спасли 46 граждан Украины из зоны СВО

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военнослужащие в декабре прошлого года вывезли из зоны боевых действий 46 граждан Украины, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен сообщила, что ей поступил звонок с украинской стороны с информацией о якобы насильственном перемещении граждан Украины на российскую территорию.

Оказалось, что во время боевых действий в Сумской области не открыли гуманитарный коридор для мирного украинского населения. Однако, по словам Москальковой, к гражданским пришли на помощь военные ВС России.

Во многих населенных пунктах оказались гражданские люди с риском, с огромным риском для жизни, шли боевые действия. Наши военные спасали этих людей, они ценой в том числе своей жизни вывозили их в безопасное место, таких было 46 человек, они были вывезены в Белгородскую область, — рассказала она.

Ранее Москалькова заявила, что Украина хочет обменять удерживаемых мирных жителей Курской области на украинцев, задержанных за пособничество терроризму. Однако, по словам омбудсмена, категории, о которых говорит украинская сторона, не могут быть равнозначны мирным жителям. Москалькова добавила, что Украина продолжает удерживать 10 человек из Курской области.

Украина
СВО
Татьяна Москалькова
беженцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Он не выберется из ямы»: в Германии предрекли политическую смерть Трампа
В Сети появились кадры пожара на борту атакованного в Омане танкера
«Перевернул лист»: Зарубин вспомнил историю о Путине и зарубежном ученом
Галустян рассекретил новую возлюбленную
Запрещенный в США ИИ оказался причастен к ударам по Ирану
Десятки человек пострадали при стрельбе в Техасе
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 43 украинских БПЛА
«Может обыграть»: политолог о действиях Трампа после гибели Хаменеи
Политолог назвал неожиданные плюсы для России от блокады Ормузского пролива
Обломок ракеты упал на судно с российским экипажем в порту Дубая
Удары по мирным жителям и убийства волонтеров: как ВСУ атакуют РФ 1 марта
Бежавшие бойцы ВСУ оставили в подарок заморский трофей
Ситуация в Дубае 1 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами
Посольство России отреагировало на захват танкера в Северном море
Две сотни вражеских дронов перехватили в зоне СВО
«Что это»: Песков жестко ответил на демарш Франции с ударами по России
ЦАХАЛ заявила о частичном разрушении систем ПВО в Иране
Милонов эмоционально отреагировал на вопрос о погибшем на СВО брате
Россиянка спасла жильцов атакованной высотки в Бахрейне
Кровавая жатва в Иране: фото «обезглавленной» верхушки, Хаменеи и траура
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.