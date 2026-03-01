«Ценой жизни»: Москалькова сообщила о спасении граждан Украины бойцами СВО

Российские военнослужащие в декабре прошлого года вывезли из зоны боевых действий 46 граждан Украины, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен сообщила, что ей поступил звонок с украинской стороны с информацией о якобы насильственном перемещении граждан Украины на российскую территорию.

Оказалось, что во время боевых действий в Сумской области не открыли гуманитарный коридор для мирного украинского населения. Однако, по словам Москальковой, к гражданским пришли на помощь военные ВС России.

Во многих населенных пунктах оказались гражданские люди с риском, с огромным риском для жизни, шли боевые действия. Наши военные спасали этих людей, они ценой в том числе своей жизни вывозили их в безопасное место, таких было 46 человек, они были вывезены в Белгородскую область, — рассказала она.

Ранее Москалькова заявила, что Украина хочет обменять удерживаемых мирных жителей Курской области на украинцев, задержанных за пособничество терроризму. Однако, по словам омбудсмена, категории, о которых говорит украинская сторона, не могут быть равнозначны мирным жителям. Москалькова добавила, что Украина продолжает удерживать 10 человек из Курской области.