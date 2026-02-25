Москалькова раскрыла, что требует Киев за освобождение курян Москалькова: Украина хочет обменять гражданских на задержанных за терроризм

Киев требует в рамках обменов украинцев, задержанных в России за пособничество терроризму, заявила уполномоченный поп правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, на них украинская сторона готова обменять захваченных жителей Курской области, передает РИА Новости.

Украинская сторона выдвигает в качестве условий репатриацию, а фактически обмен, на тех гражданских людей, которых считают, что они являются равнозначной категорией курских жителей, — сказала Москалькова.

При этом она отметила, что категории, о которых говорит Киев, не могут быть равнозначны мирным курянам. Уполномоченный добавила, что Украина продолжает удерживать еще 10 жителей региона.

Ранее омбудсмен в поздравлении ко Дню защитника Отечества заявила, что защита прав российских военных и их семей остается приоритетной задачей в связи с защитой прав человека. Она написала, что ее ведомство будет делать все возможное для реальной и своевременной поддержки солдат.

До этого Москалькова сообщила, что более 10,6 тыс. членов семей участников спецоперации получили гуманитарную помощь в 2025 году при содействии аппарата уполномоченного по правам человека. Она уточнила, что поддержка оказывалась в рамках взаимодействия ее института с фондом «Защитник Отечества». По ее словам, тематика обращений от родственников бойцов самая разнообразная. Чаще всего люди пытаются установить судьбу тех, кто числится без вести пропавшим.