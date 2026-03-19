19 марта 2026 в 08:17

Раскрыта истинная причина атаки Израиля на Южный Парс

Axios: Израиль пытался заставить Иран разблокировать Ормузский пролив

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Удар израильских сил по иранскому газовому месторождению Южный Парс был направлен на то, чтобы заставить Тегеран снять блокаду с Ормузского пролива, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников. Операция якобы координировалась премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом.

Целью удара было попытаться удержать Иран от дальнейших нарушений поставок нефти через Ормузский пролив, — утверждает источник.

В публикации подчеркивается, что атака на ключевой объект газовой инфраструктуры Ирана рассматривалась как крайняя мера для восстановления стабильности мировых поставок энергоресурсов. Несмотря на эти данные, Трамп публично заявил, что Белый дом не был осведомлен о конкретных планах атаки, и заверил мировое сообщество, что Израиль больше не будет наносить удары по этому «важному и ценному месторождению».

Ранее Иран предупредил, что ответит ударом по энергообъектам Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Более того, атака уже последовала — в катарском Рас-Лаффане вспыхнул пожар на крупнейшем СПГ-комплексе.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
