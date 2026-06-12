МИД РФ выделил критерии подходящего должности генсека ООН

Россия поддержит такого претендента на пост генерального секретаря ООН, который повысит авторитет организации и уменьшит затраты, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов на закрытии сессии Комитета ООН по программе и координации. По его словам, эта задача должна стать ключевой для будущего главы всемирной организации.

Любые осуществляемые реформы должны предполагать как повышение эффективности и результативности работы ООН, в частности путем сокращения затрат, так и восстановление утраченного в последние годы авторитета организации и доверия к ней, — сказал Логвинов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действующий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подыгрывает Западу, поэтому не соответствует критериям, необходимым для занимаемой должности. По его словам, генсек ведет себя так во всем, что касается Украины.

До этого кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребека Гринспан указала, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при взаимодействии со всеми сторонами. Так она ответила на вопрос, каким образом намерена содействовать разрешению украинского конфликта в случае избрания на должность главы всемирной организации.