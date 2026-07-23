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23 июля 2026 в 12:15

Россиян предупредили об опасности соковых диет

Врач Михалева: соковые диеты чреваты нарушениями ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соковые диеты могут вызвать нарушения ЖКТ и неприятные симптомы, в том числе изжогу, вздутие живота, боль и диарею, предупредила эндокринолог Оксана Михалева. По ее словам, переданным «Газетой.Ru», такой риск связан с обилием органических кислот и фруктозы в этом напитке. Врач отметила, что подобные ограничения вовсе не помогут очистить организм и быстро похудеть.

В соках практически нет белка и очень мало жиров. А именно белок необходим для поддержания мышечной массы, работы иммунной системы и восстановления тканей. Жиры нужны для синтеза гормонов, усвоения жирорастворимых витаминов и нормальной работы нервной системы. Если несколько дней подряд получать энергию только из соков, организм начинает использовать собственные белковые запасы. В первую очередь страдают мышцы, — подчеркнула Михалева.

Свежевыжатые соки богаты сахаром, но в них почти нет клетчатки — поэтому глюкоза моментально попадает в кровь, а сытость исчезает уже через полчаса. Для диабетиков и людей с лишним весом это особенно вредно. Кроме того, соковые диеты низкокалорийны — организм привыкает к дефициту, и после возврата к нормальному питанию сброшенные килограммы часто возвращаются, отметила специалист.

Ранее фармаколог Игорь Сокольский заявил, что сок и смузи существенно отличаются по консистенции и составу — если первый считается выжатой жидкостью, то второй может выступать как полноценный перекус. По его словам, для утоления жажды и заряда бодрости можно выпить свежевыжатый напиток, а для утоления голода — лучше выбрать его более густую и кашеобразную версию.

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