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23 июля 2026 в 11:11

Названы главные отличия сока от смузи

Фармаколог Сокольский: смузи и сок отличаются по консистенции и составу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сок и смузи существенно отличаются по консистенции и составу — если первый считается выжатой жидкостью, то второй может выступать как полноценный перекус, заявил в беседе с aif.ru фармаколог Игорь Сокольский. По его словам, для утоления жажды и заряда бодрости можно выпить свежевыжатый напиток, а для утоления голода — лучше выбрать его более густую и кашеобразную версию.

В соке вся грубая клетчатка, в том числе мякоть, прожилки и кожица, утилизируется, там остается только вода, сахар и витамины, объяснил Сокольский. Смузи же, в свою очередь, — настоящий коктейль из мелких пищевых волокон.

Специалист добавил, что сок дает быстрый скачок сахара в крови и инсулина, поскольку в нем нет клетчатки, которая замедляла бы усвоение фруктозы. Так уже через 20 минут после выпитого стакана человек снова захочет есть. В смузи клетчатка работает как губка: она замедляет всасывание сахаров, обеспечивая плавное поступление энергии и чувство сытости на два–три часа.

Ранее врач-терапевт и нутрициолог цифровой клиники страховой компании ВСК Аделина Арутунян заявила, что иван-чай содержит много витаминов группы B и C. По ее словам, этот растительный напиток может стать полезной заменой кофе и чаю.

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