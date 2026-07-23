Стало известно, почему США задумали развязать новую бойню в Мали

Администрация США рассматривает возможность проведения военной операции в Мали, так как американская сторона зафиксировала ослабление влияния Франции в этом африканском регионе, заявил NEWS.ru политолог, эксперт Международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его словам, подобный поворот внимания Белого дома напрямую связан с переоценкой расстановки сил в Африке, где позиции Франции заметно ослабли.

С Мали ситуация сложная, поскольку традиционно зона Сахеля, особенно если мы говорим о Мали, была сферой ответственности Франции. Соединенные Штаты воздерживались от активных действий там. Хотя в Сахеле было их военное присутствие, в Чаде, в частности. Но, по всей видимости, сейчас администрация Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) пришла к выводу, что влияние Парижа на этот важный регион снижается. Решения о военных операциях еще не принято. Здесь, конечно, это потенциальная сфера российско-американского взаимодействия. Сейчас Мали в большей степени ориентируется на РФ, чем на Францию. Любые действия в этом регионе потребуют согласования не только с властями Мали, но в какой-то степени и с Москвой тоже, — пояснил Кортунов.

Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает возможность военной атаки на группировку «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанную с «Аль-Каидой» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), на территории Мали. Сторонником операции выступает старший директор Совета национальной безопасности по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.