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23 июля 2026 в 11:27

Стало известно, почему США задумали развязать новую бойню в Мали

Политолог Кортунов: ослабление Франции может стать причиной операции США в Мали

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Администрация США рассматривает возможность проведения военной операции в Мали, так как американская сторона зафиксировала ослабление влияния Франции в этом африканском регионе, заявил NEWS.ru политолог, эксперт Международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его словам, подобный поворот внимания Белого дома напрямую связан с переоценкой расстановки сил в Африке, где позиции Франции заметно ослабли.

С Мали ситуация сложная, поскольку традиционно зона Сахеля, особенно если мы говорим о Мали, была сферой ответственности Франции. Соединенные Штаты воздерживались от активных действий там. Хотя в Сахеле было их военное присутствие, в Чаде, в частности. Но, по всей видимости, сейчас администрация Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) пришла к выводу, что влияние Парижа на этот важный регион снижается. Решения о военных операциях еще не принято. Здесь, конечно, это потенциальная сфера российско-американского взаимодействия. Сейчас Мали в большей степени ориентируется на РФ, чем на Францию. Любые действия в этом регионе потребуют согласования не только с властями Мали, но в какой-то степени и с Москвой тоже, — пояснил Кортунов.

Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает возможность военной атаки на группировку «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанную с «Аль-Каидой» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), на территории Мали. Сторонником операции выступает старший директор Совета национальной безопасности по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

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