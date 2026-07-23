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23 июля 2026 в 12:05

Количество угроз для руководства США достигло рекордных показателей

Секретная служба США: уровень угрозы для лидеров США побил рекорд

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Уровень угрозы для руководящих лидеров США достиг исторического рекорда, сообщили представители Секретной службы страны. По их словам, которые передает CNBС, показатель увеличился практически наполовину по сравнению с 2025 годом. Жизнью рискуют многие высокопоставленные члены власти, начиная с президента Дональда Трампа и заканчивая сотрудниками Верховного суда.

Такого уровня опасности, как сейчас, я никогда раньше не видел, — заявил собеседник издания.

По данным силовиков, в 2026 году против разных представителей властей прислали 10 тыс. угроз. По сравнению с 2025 годом показатель вырос на 40%. В Секретной службе также отметили, что планы покушений стали более сложными во многом благодаря беспилотникам.

Ранее полиция Нью-Йорка задержала ветерана США после того, как он попытался поджечь правительственный комплекс. В нем находятся офис ФБР, иммиграционная служба и федеральные суды. По имеющимся данным, мужчина разлил бензин около здания и разбросал взрывпакеты. Он также угрожал прохожим пистолетом.

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