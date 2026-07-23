Количество угроз для руководства США достигло рекордных показателей

Уровень угрозы для руководящих лидеров США достиг исторического рекорда, сообщили представители Секретной службы страны. По их словам, которые передает CNBС, показатель увеличился практически наполовину по сравнению с 2025 годом. Жизнью рискуют многие высокопоставленные члены власти, начиная с президента Дональда Трампа и заканчивая сотрудниками Верховного суда.

Такого уровня опасности, как сейчас, я никогда раньше не видел, — заявил собеседник издания.

По данным силовиков, в 2026 году против разных представителей властей прислали 10 тыс. угроз. По сравнению с 2025 годом показатель вырос на 40%. В Секретной службе также отметили, что планы покушений стали более сложными во многом благодаря беспилотникам.

Ранее полиция Нью-Йорка задержала ветерана США после того, как он попытался поджечь правительственный комплекс. В нем находятся офис ФБР, иммиграционная служба и федеральные суды. По имеющимся данным, мужчина разлил бензин около здания и разбросал взрывпакеты. Он также угрожал прохожим пистолетом.