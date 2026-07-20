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20 июля 2026 в 22:14

Американский военный пытался поджечь правительственное здание в Нью-Йорке

В Нью-Йорке задержали ветерана США после попытки поджога здания правительства

Фото: Ron Adar/Global Look Press
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В Нью-Йорке задержали мужчину после попытки поджога у правительственного комплекса. Там расположены офис ФБР, иммиграционная служба и федеральные суды.

По данным местных СМИ, 43-летний ветеран военной службы разлил бензин возле здания, устроил поджог и разбросал взрывпакеты. Он также угрожал прохожим и сотрудникам правоохранительных органов пневматическим пистолетом.

Подозреваемого оперативно задержали и передали следственной группе. Задержанный является ветераном армии США и проживает в городе Покипси.

Ранее в Майами задержали обвиняемых в торговле людьми Эндрю и Тристан Тейт по запросу Великобритании, сообщили в Службе федеральных судебных приставов США. Лондон добивается их экстрадиции. В Британии Эндрю и Тристану Тейт предъявлены обвинения в изнасилованиях и торговле людьми. По версии румынского следствия, в 2015 году братья создали преступную группировку, которая занималась вербовкой девушек для работы в видеочатах.

До этого стало известно об аресте жительницы Ялты по подозрению в организации покушения на офицера Черноморского флота два года назад, сообщила ФСБ России. По данным спецслужбы, задержанная женщина самостоятельно установила контакт с сотрудником украинской разведки и действовала по его указаниям. Отмечалось, что она уроженка Николаевской области.

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