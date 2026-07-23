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23 июля 2026 в 11:56

Еще один человек попал в больницу после взрыва газа в Подмосковье

Минздрав: четыре человека доставили в больницу после взрыва газа в Егорьевске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Четыре человека доставлены в больницу после взрыва бытового газа в Егорьевске, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. По данным ведомства, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Все они доставлены бригадами скорой помощи в больницу. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщили в министерстве.

Также стало известно, что эпицентр взрыва находился на третьем этаже. По информации оперативных служб, основные несущие элементы здания не пострадали.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 28 человек, среди которых было семь детей. Открытое горение в доме было потушено, в ликвидации участвовали 27 человек и девять единиц техники.

До этого губернатор Андрей Травников сообщил, что два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме на улице Народной в Новосибирске. Информацию о происшествии он получил от министра здравоохранения региона. Травников уточнил, что в результате хлопка пострадали два человека.

Москва
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