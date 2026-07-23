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23 июля 2026 в 11:04

Стало известно, где находился эпицентр взрыва в подмосковной пятиэтажке

Эпицентр взрыва газа в доме в Егорьевске находился на третьем этаже

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Эпицентр взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Егорьевске располагался на третьем этаже, заявил в беседе с ТАСС источник в оперативных службах. По его словам, взрыв, предварительно, не повредил несущие конструкции здания.

В одной из квартир на третьем этаже произошел взрыв <...> газового баллона. Последовал пожар. Также пострадали соседние квартиры, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва в Егорьевске. По информации ГУ МЧС России по региону, из здания были эвакуированы 28 человек, в том числе семеро детей. Три человека госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

До этого два человека пострадали в результате взрыва газа в автомобиле в дагестанском Буйнакске. Инцидент произошел в микрорайоне Дружба возле одного из магазинов. Мужчину и женщину с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу.

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Егорьевск
взрывы газа
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