Появилась новая информация о взрыве в Егорьевске

Появилась новая информация о взрыве в Егорьевске СК РФ: взрыв газа в пятиэтажке Егорьевска произошел в квартире на третьем этаже

Взрыв газа в пятиэтажке подмосковного Егорьевска произошел на третьем этаже, сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале. По данным ведомства, хозяин квартиры, где случилась утечка, погиб.

Установлено, что хлопок газа произошел в одной из квартир, расположенных на третьем этаже дома. Хозяин квартиры скончался, кроме того, есть пострадавшие, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Также проводятся допросы, планируется взрывотехническая и судебно-медицинскяа экспертизы.

Ранее сообщалось, что четыре человека были доставлены в больницу после взрыва бытового газа в Егорьевске. По данным местного Минздрава, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в многоквартирном жилом доме. Расследование проводится в рамках статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.