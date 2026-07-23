СК возбудил дело после взрыва газа в многоквартирном доме в Подмосковье

СК возбудил дело после взрыва газа в многоквартирном доме в Подмосковье

В подмосковном Егорьевске следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в многоквартирном жилом доме, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. Расследование проводится в рамках статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 28 человек, среди которых было семь детей. Три человека были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Открытое горение в доме было потушено, в ликвидации участвовали 27 человек и девять единиц техники.

Также стало известно, что эпицентр взрыва находился на третьем этаже. По данным оперативных служб, основные несущие элементы здания не пострадали.