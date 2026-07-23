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23 июля 2026 в 10:42

Почти 30 человек эвакуировали после взрыва газа в Егорьевске

Спасатели эвакуировали 28 человек после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Спасатели эвакуировали 28 человек, включая семь детей, после взрыва газа в жилом доме в подмосковном Егорьевске, сообщили пресс-службе ГУ МЧС России. По данным Минздрава региона, в результате происшествия три человека были госпитализированы. Врачи оценивают состояние всех пострадавших как средней степени тяжести.

В 09:50 ликвидировано открытое горение. К ликвидации привлечено 27 человек и девять единиц техники, — добавили в ведомстве.

Взрыв в Егорьевске прогремел утром 23 июля. Площадь горения составила 60 квадратных метров. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее несколько десятков тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на трансформаторе. Как рассказали очевидцы, они услышали взрыв в месте прохождения проводов и заметили вспышку в районе Третьей Рабочей улицы. После этого около 250 адресов в центре города, а также на Первой Речке погрузились во тьму.

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