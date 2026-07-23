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23 июля 2026 в 10:13

Бытовой газ взорвался в жилом доме в Подмосковье

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в подмосковном Егорьевске

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Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Егорьевске Московской области, сообщает Telegram-канал «112». Согласно его сведениям, после громкого хлопка загорелась квартира на третьем этаже, взрывом выбило окно и разрушило балкон.

Предварительно, пострадали три человека. Площадь горения составила 60 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее несколько десятков тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на трансформаторе. Как рассказали очевидцы, они услышали взрыв в месте прохождения проводов и заметили вспышку в районе Третьей Рабочей улицы. После этого около 250 адресов в центре города, а также на Первой Речке погрузились во тьму.

До этого в Ставрополе из-за пожаров на промышленных объектах, разгоревшихся после атаки ВСУ, сдетонировали огнеопасные материалы. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что звук взрывов был слышен в городе, но угрозы для местных жителей не было.

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Егорьевск
взрывы газа
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