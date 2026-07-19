Стала известна причина взрывов в промзоне Ставрополя В Ставрополе из-за пожаров после атаки ВСУ детонируют огнеопасные материалы

В Ставрополе из-за пожаров на промышленных объектах, разгоревшихся после атаки ВСУ, детонируют огнеопасные материалы, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. По его словам, звук взрывов слышен в городе, но угрозы для жизни жителей нет.

Из-за пожаров на промышленных объектах детонируют огнеопасные материалы — звук слышен в Ставрополе. На данный момент угрозы жизни и здоровью жителей нет, — написал Владимиров.

Глава региона отметил, что в качестве меры предосторожности жителей ближайших домов эвакуировали в безопасное место. Он добавил, что пожарные продолжают тушить огонь.

Ранее Владимиров сообщал, что в окрестностях Ставрополя отражали атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. По словам главы региона, в результате атаки произошло возгорание в промышленной зоне Шпаковского округа.

До этого стало известно, что мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. В поселке Малиновка Белгородского округа беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Мужчину с осколочным ранением височной области доставили в Октябрьскую районную больницу.