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18 июля 2026 в 14:22

Беспилотник ВСУ ранил мужчину в Белгородской области

Дрон ВСУ ударил по частному дому в Белгородской области и ранил мужчину

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Мирный житель пострадал в результате атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. В поселке Малиновка Белгородского округа беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Мужчину с осколочным ранением височной области доставили в Октябрьскую районную больницу, после оказания помощи его перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.

В оперштабе также сообщили о повреждениях в нескольких населенных пунктах региона. Так, в селе Отрадное FPV-дрон повредил прицеп автомобиля, в Никольском пострадал объект инфраструктуры, а в Красном Октябре пробита кровля корпуса предприятия. В поселке Батрацкая Дача Шебекинского округа после удара беспилотника загорелась кровля надворной постройки, пожар уже потушили.

В Шебекино при атаках двух дронов повреждены два автомобиля. Кроме того, в поселке Красная Яруга выбиты окна в частном доме, а в поселке Отрадовский Краснояружского округа после удара беспилотника сгорел автобус на территории предприятия. В поселке Пролетарский Ракитянского округа повреждено остекление многоквартирного дома, в поселке Сумовский пострадала кровля частного дома.

В Грайворонском округе FPV-дрон пробил крышу частного дома в селе Рождественка, а в селе Ивановская Лисица осколками поврежден автомобиль. В Валуйском округе беспилотник повредил прицеп грузового автомобиля в районе села Хохлово.

Ранее один человек погиб, еще восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки в Херсонской области. Атакам подверглись Голая Пристань, Великие Копани, Виноградово, Каховка и Алешки.

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