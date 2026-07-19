Под Ставрополем вспыхнул пожар в промзоне во время атаки БПЛА

Под Ставрополем вспыхнул пожар в промзоне во время атаки БПЛА Владимиров сообщил о пожаре в промзоне во время атаки БПЛА под Ставрополем

Атаку беспилотных летательных аппаратов отражают в окрестностях Ставрополя, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих соцсетях. По предварительной информации, пострадавших нет.

По словам главы региона, в результате атаки произошло возгорание в промышленной зоне Шпаковского округа. Других подробностей о произошедшем на данный момент не приводится.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на регион. В поселке Малиновка Белгородского округа беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Мужчину с осколочным ранением височной области доставили в Октябрьскую районную больницу, после оказания помощи его перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, оперштаб региона сообщил о гибели женщины в результате атаки ВСУ на поселок Красная Яруга Белгородской области. Ее супруг получил тяжелые ранения и был экстренно доставлен в Краснояружскую центральную районную больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое. В этом же населенном пункте повреждены три частных дома, газопровод и линия электропередачи.