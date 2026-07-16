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16 июля 2026 в 20:57

Жительница Белгородской области погибла при атаке ВСУ

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В результате атаки Вооруженных сил Украины на поселок Красная Яруга Белгородской области погибла женщина, сообщил оперштаб региона в канале на платформе МАКС. Ее супруг получил тяжелые ранения.

Поселок Красная Яруга подвергся обстрелу. В результате прилета снаряда на территорию частного дома женщина скончалась на месте, — говорится в сообщении.

Пострадавший мужчина с ранением голени был экстренно доставлен в Краснояружскую центральную районную больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое. В этом же населенном пункте повреждены три частных дома, газопровод и линия электропередачи.

Атаки беспилотных аппаратов также зафиксированы в ряде других муниципалитетов. В Шебекинском округе и самом Шебекино дроны повредили коммерческое и административное здания, а также уничтожили легковой автомобиль. Осколочные повреждения получили строения и техника в населенных пунктах Быценков, Березовка, Отрадное, Николаевка и Политотдельский.

Ранее в Горловке Донецкой Народной Республики в результате атаки полностью было разрушено гражданское здание. Спасатели МЧС извлекли из-под завалов двух выживших. Один мирный житель погиб.

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