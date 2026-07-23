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23 июля 2026 в 13:47

Соседи раскрыли подробности гибели одинокого таксиста из Егорьевска

Погибший в Егорьевске одинокий таксист кричал незадолго до взрыва

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В двухкомнатной квартире в Егорьевске проживал 46-летний водитель такси Валерий, который кричал незадолго до взрыва, пишет MK.RU. Соседи рассказали, что погибший жил один и не имел семьи. Также известно, что Валерий злоупотреблял алкоголем и курил.

По предварительной информации, незадолго до происшествия местные жители слышали, как мужчина громко кричал. Правоохранители установили, что в день трагедии он заходил в социальные сети в 6:02. Предполагается, что после этого он мог поставить чайник на газовую плиту и забыл перекрыть газ.

Соседка рассказала, что после хлопка из квартиры доносились стоны, однако вскоре они стихли. Тело хозяина жилья обнаружили позже во время разбора завалов. Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что после взрыва газа в жилом доме в подмосковном Егорьевске спасатели эвакуировали 28 человек, включая семь детей. По данным МЧС, огонь охватил площадь в 60 квадратных метров. Источник в оперативных службах рассказал, что в одной из квартир на третьем этаже произошел взрыв газового баллона.

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