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08 июля 2026 в 12:23

Семья получила тяжелые ожоги при взрыве газа в машине

Два человека пострадали при взрыве газа в автомобиле в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Два человека пострадали в результате взрыва газа в автомобиле в Буйнакске, сообщили в Главном управлении МЧС России по Дагестану. По данным ведомства, инцидент произошел в микрорайоне Дружба возле одного из магазинов.

По системе 112 поступило сообщение, что в городе Буйнакске, в микрорайоне Дружба возле магазина <...>, произошел хлопок газа в автомобиле «Лада Веста». Пострадали два человека, находившиеся в авто (мужчина и женщина), — говорится в сообщении.

Пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу. Власти Дагестана сообщили, что их состояние оценивается как тяжелое. В прокуратуре республики уточнили, что пострадавшие являются супругами.

Ранее взорвался газ в одной из квартир в 11-м комплексе Набережных Челнов. По словам очевидцев, причиной стала закурившая дома жительница второго этажа. Ее увезли на скорой с ожогами лица и тела.

До этого три человека, в том числе подросток, пострадали при взрыве газа в кафе Новосибирска. Инцидент произошел на улице Большевистской. По данным ведомства, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

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