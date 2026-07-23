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23 июля 2026 в 11:55

Итальянец пнул в российскую туристку крысу

«112»: житель Венеции пнул крысу прямо в российскую туристку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Житель Венеции пнул крысу в российскую туристку, сообщил Telegram-канал «112». Грызун укусил женщину, после чего она отправилась в больницу. Прием у доктора обошелся ей в €23 (2057 рублей).

По данным издания, инцидент произошел во время вечерней прогулки двух российских туристок. Они увидели, как мужчина гонится за крысой. Внезапно он пнул ее прямо в грудь девушки, грызун укусил девушку за палец. В то же время мужчина ушел.

У меня сразу началась паника. В голове была только одна мысль: «А вдруг бешенство?» — заявила пострадавшая.

При помощи подруги девушка добралась до больницы. Спустя полтора часа ожидания врачи обработали ее рану, назначили антибиотики и отпустили домой.

Ранее инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина рассказала, что от укуса дикой крысы можно заразиться туляремией. По ее словам, разносчиками болезни также могут быть мыши и зайцы. Заразиться можно и от клещей, комаров или слепней, если они кусали инфицированных животных.

Европа
Италия
крысы
укусы
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