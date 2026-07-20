Инфекционист перечислила основные источники заражения туляремией

Основные источники заражения туляремией — дикие мыши, крысы и даже зайцы, рассказала NEWS.ru инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина. Кроме того, «подцепить» болезнь можно от клеща, комара или слепня, если насекомое ранее кусало зараженное животное, указала она.

Человек может заразиться, разделывая тушки зараженных животных, например зайцев. Заразиться можно и выпив сырой воды из водоема. Могут быть какие-то продукты, загрязненные грызунами. Кроме того, можно заразиться на сеновале. На природе полежал на траве, если зайцы, мыши бегали. На самом деле [способов] заражения довольно много, — подчеркнула Мескина.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил журналистам, что дератизационные мероприятия помогут избежать туляремии. Он отметил, что инфекцию переносят грызуны — кролики, водяные крысы, полевки, зайцы — и насекомые. Академик подчеркнул, что инкубационный период заболевания составляет до 21 дня. По его словам, формы заболевания бывают разными: от бубонной чумы и конъюнктивально-бубонной формы до ангины.