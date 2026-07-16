Академик объяснил, как не заразиться туляремийной инфекцией

Дератизационные мероприятия помогут избежать туляремии, рассказал НСН заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что инфекцию переносят грызуны — кролики, водяные крысы, полевки, зайцы и насекомые.

Когда люди выезжают на дачу, особенно если они живут в СНТ, мы настаиваем на том, чтобы перед массовым приездом людей проводились дератизационные мероприятия, чтобы уменьшить численность грызунов. Лечится это обязательной госпитализацией, — рассказал Онищенко.

Академик подчеркнул, что инкубационный период заболевания составляет до 21 дня. По его словам, формы заболевания бывают разными: от бубонной чумы и конъюнктивально-бубонной формы до ангины.

Ранее Онищенко рассказал, что хантавирус в основном переносят полевки и обычные мыши. Он отметил, что у хантавируса существует около 40 серотипов, которые различаются по классификации и обладают собственными особенностями.