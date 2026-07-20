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20 июля 2026 в 18:20

Россиянам перечислили способы защиты от туляремии

Инфекционист Мескина: от туляремии могут защитить прививка и соблюдение гигиены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жители регионов, где распространена туляремия, а также командированные специалисты, работающие в сельском хозяйстве, строительстве и геологии, проходят плановую иммунизацию против этой инфекции, рассказала NEWS.ru инфекционист профессор кафедры педиатрии и руководитель отделения детских инфекций МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина. При этом не стоит пренебрегать мерами неспецифической защиты, которые включают обработку одежды от насекомых и отказ от сырой воды, отметила она.

Обязательно защищайтесь от укусов насекомых, не пренебрегайте обработкой одежды перед походом в лес. Это касается и других инфекций, передающихся клещами, — боррелиоза, болезни Лайма. И ни в коем случае не пейте воду из неизвестных источников — только кипяченую или бутилированную, — сказала Месикна.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил журналистам, что дератизационные мероприятия помогут избежать туляремии. Он отметил, что инфекцию переносят грызуны — кролики, водяные крысы, полевки, зайцы — и насекомые.

Общество
инфекции
грызуны
советы врачей
Анна Акимова
А. Акимова
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