Россиянам перечислили способы защиты от туляремии Инфекционист Мескина: от туляремии могут защитить прививка и соблюдение гигиены

Жители регионов, где распространена туляремия, а также командированные специалисты, работающие в сельском хозяйстве, строительстве и геологии, проходят плановую иммунизацию против этой инфекции, рассказала NEWS.ru инфекционист профессор кафедры педиатрии и руководитель отделения детских инфекций МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина. При этом не стоит пренебрегать мерами неспецифической защиты, которые включают обработку одежды от насекомых и отказ от сырой воды, отметила она.

Обязательно защищайтесь от укусов насекомых, не пренебрегайте обработкой одежды перед походом в лес. Это касается и других инфекций, передающихся клещами, — боррелиоза, болезни Лайма. И ни в коем случае не пейте воду из неизвестных источников — только кипяченую или бутилированную, — сказала Месикна.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил журналистам, что дератизационные мероприятия помогут избежать туляремии. Он отметил, что инфекцию переносят грызуны — кролики, водяные крысы, полевки, зайцы — и насекомые.