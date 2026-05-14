Онищенко назвал основных переносчиков хантавируса

Хантавирус в основном переносят полевки и обычные мыши, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе брифинга по теме «Вспышка хантавируса: Грозит ли миру новая эпидемия?» на площадке НСН. По его словам, у хантавируса существует около 40 серотипов, которые различаются по классификации и обладают собственными особенностями, заявил он корреспонденту NEWS.ru.

Хантавирус так же, как и коронавирус, является природно-очаговым заболеванием. Основной резервуар хантавируса — это мыши-полевки, которые живут в дикой природе, и обычные мыши, которые в домах живут, — заявил Онищенко.

Ранее академик заявил, что эффективная защита от хантавирусной инфекции требует строгого соблюдения правил личной гигиены и обязательного проведения дератизации на загородных участках при обнаружении мышей или крыс. Он призвал граждан полностью отказаться от посещения любых заброшенных строений, которые традиционно служат естественными очагами обитания диких грызунов.