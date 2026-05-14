Онищенко раскрыл способы защиты от смертоносного хантавируса Онищенко заявил о важности соблюдения гигиены для защиты от хантавируса

Эффективная защита от хантавирусной инфекции требует строгого соблюдения правил личной гигиены и обязательного проведения дератизации на загородных участках при обнаружении мышей или крыс, заявил академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко на брифинге «Вспышка хантавируса: Грозит ли миру новая эпидемия?», проведенном на площадке Национальной службы новостей. Он призвал граждан полностью отказаться от посещения любых заброшенных строений, которые традиционно служат естественными очагами обитания диких грызунов, передает корреспондент NEWS.ru.

Надо соблюдать гигиену. Надо на загородных участках, если вы находитесь и живете в каком-то кооперативе, садовом товариществе или в коттеджном поселке и если у вас есть грызуны, надо потребовать их уничтожения. <...> Не посещать никаких закрытых заброшенных жилищ, где наверняка живут грызуны и там просто получить дозу [патогена], — сказал специалист.

В случае возникновения малейших подозрений на инфицирование врач рекомендует незамедлительно обращаться за профессиональной медицинской помощью. По его словам, не стоит ждать, пока заболевание перейдет в осложненную форму.

Если что-то такое произошло, обязательно обращайтесь к медицинскому работнику и не дожидайтесь, пока заболевание перейдет в более тяжелую стадию, — добавил он.

Ранее Онищенко заявил, что результативность противодействия хантавирусной инфекции в России обусловлена не столько возможностями передового здравоохранения, сколько действиями самого населения. По заверениям специалиста, именно от уровня ответственности и организованности людей зависит как минимум 70% защищенности государства перед лицом потенциальной опасности.