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03 июня 2026 в 12:36

Академик ответил, может ли Эбола повторить сценарий коронавируса

Академик Онищенко: Эбола не повторит сценарий коронавируса

Фото: Xinhua/Global Look Press
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Эбола не сможет повторить сценарий коронавируса, рассказал KP.RU академик РАН доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Он отметил, что африканский вирус не распространяется воздушно-капельным путем.

Потому что COVID-19 распространялся воздушно-капельным путем. Здесь же — только тесный контакт, — рассказал Онищенко.

Академик подчеркнул, что Эбола передается через физиологические жидкости больного. По его словам, вирус сохраняется в организме переболевшего до полугода.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом, поскольку не передается воздушно-капельным, водным или пищевым путем. По ее словам, при этом широкое распространение инфекции на территории Африки остается возможным.

Здоровье
Эбола
коронавирус
Геннадий Онищенко
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