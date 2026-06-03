Академик ответил, может ли Эбола повторить сценарий коронавируса

Академик ответил, может ли Эбола повторить сценарий коронавируса Академик Онищенко: Эбола не повторит сценарий коронавируса

Эбола не сможет повторить сценарий коронавируса, рассказал KP.RU академик РАН доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Он отметил, что африканский вирус не распространяется воздушно-капельным путем.

Потому что COVID-19 распространялся воздушно-капельным путем. Здесь же — только тесный контакт, — рассказал Онищенко.

Академик подчеркнул, что Эбола передается через физиологические жидкости больного. По его словам, вирус сохраняется в организме переболевшего до полугода.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом, поскольку не передается воздушно-капельным, водным или пищевым путем. По ее словам, при этом широкое распространение инфекции на территории Африки остается возможным.