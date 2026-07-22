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22 июля 2026 в 19:29

Число жертв лихорадки Эбола в Конго и Уганде выросло

Число смертей от лихорадки Эбола в Конго и Уганде достигло 1001

Фото: Xin Huashefa/Global Look Press
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Количество человек, умерших от лихорадки Эбола в Конго и Уганде, достигло 1001, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем сайте. Из них 999 скончались в Демократической Республике Конго (ДРК).

Отмечается, что на данный момент число подтвержденных заражений лихорадкой в ДРК составило 2473, а в Уганде — 20. Еще в 322 случаях в Конго подозревают заболевание Эболой. При этом в обеих странах выздоровел 501 человек, показатель смертности составил 40%.

Правительство ДРК официально объявило о начале вспышки лихорадки Эбола 15 мая. В тот же день Минздрав Уганды подтвердил первый завозной случай заболевания.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 17 мая признал вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Эпицентром считается провинция Итури, которая граничит с Угандой.

Ранее жители Конго толпой атаковали больницу, заполненную инфицированными вирусом Эбола пациентами. Медперсонал и больные были вынуждены бежать из учреждения.

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