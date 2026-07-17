20 школьников погибли в результате крушения автобуса Два десятка школьников умерли в ДТП на востоке Уганды

В Уганде в результате крупной аварии со школьным автобусом погиб 21 человек, сообщил в соцсети Х представитель местной полиции Майкл Кананура. Жертвами автокатастрофы стали 20 несовершеннолетних учащихся и один сопровождавший их взрослый.

Мы хотим подтвердить, что после смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вчера вечером в деревне Чеквати, <…> округ Капчорва, на данный момент подтверждена гибель 21 человека, в том числе 20 школьников и одного взрослого, — указал Кананура.

Автобус вез школьников на экскурсию к водопадам Сипи на востоке государства. По предварительной версии следствия, во время обратного пути водитель неожиданно потерял управление. Автобус на скорости съехал с дороги, врезался в большую скалу на обочине и перевернулся. Полиция выясняет все обстоятельства и причины смертельной аварии.

Ранее по меньшей мере 10 учениц погибли в результате крупного пожара в общежитии школы в округе Накуру в центральной части Кении. Трагический инцидент произошел ночью, когда все находившиеся в здании школьницы спали.