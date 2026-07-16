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16 июля 2026 в 17:05

Толпа заставила зараженных Эболой бежать из больницы

В ДРК толпа людей атаковала больницу, заполненную пациентами с Эболой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жители Демократической Республики Конго целой толпой атаковали больницу, заполненную инфицированными вирусом Эбола пациентами, пишет Reuters со ссылкой на одного из местных врачей Франсуа Берокана Удероса. Медперсонал и больные были вынуждены бежать из учреждения.

По имеющейся информации, толпа пошла на штурм из-за отказа докторов сделать переливание крови роженице, страдающей от анемии. Женщина умерла, а ее родственники решили атаковать больницу вскоре после ее гибели. К ним присоединились еще несколько местных жителей: все они кидались камнями и разбивали окна медучреждения.

Персонал покинул больницу. Генератор, который снабжал ее электричеством, перестал работать, а пациенты сбежали, — заявил Удерос.

Ранее исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Чикве Ихеквеазу заявил, что реальное число инфицированных в Конго может превышать официальные данные в четыре раза. По его словам, около 80% новых случаев заражения фиксируются вне установленного круга контактов больных.

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