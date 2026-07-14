Эксперты ВОЗ раскрыли возможный масштаб Эболы в ДРК ВОЗ: реальных случаев Эболы в Конго насчитывается в четыре раза больше

Реальное число инфицированных вирусом Эбола в Демократической Республике Конго может в два-четыре раза превышать официальные статистические данные, сообщил на брифинге в Женеве исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Чикве Ихеквеазу. По его словам, около 80% новых случаев заражения фиксируются вне установленного круга контактов больных, сообщает ТАСС.

Мы полагаем, опираясь на результаты наших математических моделей, что масштаб вспышки по крайней мере в два-четыре раза превышает количество выявленных нами случаев. С каждым днем наши возможности по выявлению случаев растут и совершенствуются и, таким образом, достоверность этих цифр с каждым днем становится все выше, — сказал Ихеквеазу.

Ранее местное Министерство связи сообщило, что в Демократической Республике Конго от лихорадки Эбола погибли 702 человека. Специалисты зафиксировали 1926 подтвержденных случаев заболевания. Заболевание бушует в пяти провинциях африканской страны: Верхнее Уэле, Итури, Северное Киву, Южное Киву и Чопо. Врачи продолжают бороться с эпидемией. Из всех подтвержденных случаев 753 пациента были либо изолированы, либо госпитализированы. Специалисты также зафиксировали 318 случаев выздоровления.